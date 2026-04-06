Una jornada festiva terminó en una escena lamentable en el campo ferial de Callqui, en Huancavelica, donde un caballo sufrió una grave fractura durante una carrera y tuvo que ser sacrificado en el mismo lugar, ante la mirada de decenas de asistentes.

El accidente se registró en plena competencia, cuando el equino participante sufrió una aparatosa caída que le provocó la fractura de una de sus patas, dejándolo gravemente herido sobre la pista. Testigos señalaron que el impacto fue repentino y cambió en segundos el ambiente de celebración.

Ante la gravedad de las lesiones y sin posibilidad de salvarle la vida, efectivos de la Policía Nacional del Perú intervinieron y tomaron la decisión de sacrificar al animal con disparos, con el fin de evitarle mayor sufrimiento.

El hecho ha generado conmoción entre la población y ha reavivado el debate sobre las condiciones en las que se desarrollan estas actividades tradicionales, así como sobre la seguridad y el bienestar de los animales en este tipo de eventos.