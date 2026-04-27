¿Qué es lo que ocurrió en Colcabamba?, es la pregunta que se hacen las familias de cinco civiles que perdieron la vida durante un tiroteo que también dejó dos heridos por impacto de bala y un detenido. La interrogante crece, luego que siete miembros del Ejército del Perú que realizaron la intervención armada, quedaran detenidos por presunto homicidio.

Redada. La madrugada del último sábado se habría programado una emboscada hacia presuntos integrantes del narcotráfico en el anexo Pongor, del distrito de Colcabamba, en Tayacaja, región Huancavelica. Al inicio se informó que era un trabajo en conjunto entre el Ministerio Público, Policía Nacional del Perú (PNP) y Ejército del Perú (EP).

“Ellos (sobrevivientes) me indican que en la carretera habían lanzado rocas para impedir que la camioneta avance. Tenemos información que los que realizaron la emboscada solo eran los del Ejército, la Policía y Fiscalía llegó después”, refirió el abogado, Anthony Crespo.

En el vehículo se trasladaban ocho personas: los cinco fallecidos que son: Cristian Vilcatoma Águila (18) natural de Colcabamba, pero radicaba en Huancayo por sus estudios. El día anterior a la tragedia cumplió la mayoría de edad; también está William Núñez Soto (19) natural de Yauli, Huancavelica, conocido por jugar el Copa Perú en la posición de arquero.

La tercera víctima mortal es Jaime Bendezú Paraguay (28), natural de Colcabamba, agricultor de oficio pero también aficionado al deporte del balompié, deja una hija de un año. La cuarta víctima es Wilder Romero Sivi Páucar (30), natural de Pichanaqui (Junín), pero hace 10 años radica en Colcabamba. El quinto fallecido es un joven colombiano de 22 años que radicaba en Huancayo hace varios años.

Jhonatan Águila Gutiérrez y Eber Soto Quispe son los heridos.

Heridos bajo custodia policial

El testimonio de los sobrevivientes de esta redada que habría organizado el Ejército del Perú, en el Vraem, será fundamental para esclarecer las investigaciones que inició el Ministerio Público, en la provincia de Tayacaja.

Los dos heridos de bala que sobrevivieron son: Eber Soto Quispe (24) y Jhonatan Águila Gutiérrez, ambos se encuentran en una clínica particular de Huancayo, bajo custodio policial; sin embargo, el abogado de uno de ellos, Anthony Crespo, detalló que el único objetivo del viaje hacia Colcabamba era por un campeonato.

Salió de Pichanaqui en busca de la gloria

Wilder Romero Sivi Páucar (30), es una de las últimas víctimas en ser reconocida luego del operativo armado. La mañana de ayer su familia llegó desde el distrito de Pichanaqui, en la provincia de Chanchamayo, y reconoció los restos.

“Hace 10 años salió de Pichanaqui y se fue a Colcabamba, él se dedicaba a la chacra y también estaba yendo para el campeonato en la zona, porque le gustaba el fútbol”, manifestó su familiar, Isabel Leguía. Sus restos serán llevados a la selva central.

Hermanos entre las víctimas de la balacera

Entre las víctimas del tiroteo ocurrido en Colcabamba, se encuentran los hermanos Cristian Águila Vilcatoma (fallecido) y Jhonatan Águila Gutiérrez, ambos estudiantes en la ciudad de Huancayo, el primero preparándose para ingresar a la universidad y el segundo ya con prácticas en enfermería.

“Cristian tenía su cumpleaños el viernes, un día antes de la emboscada. Como no hizo nada, su mamá le llamó y le dijo que mañana (lunes) celebrarían en Huancayo junto con el de ella, esa fue la última comunicación”, contó el tío de las víctimas, David Suasnabar.

Ambos jóvenes eran amantes del fútbol.