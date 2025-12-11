Lamentable. Un accidente de tránsito se registró alrededor de las 6:00 a. m. de ayer, en la carretera Pisco - Castrovirreyna, en el sector Cebadilla, anexo de Chacolla, distrito de Ticrapo. El hecho ocurrió cuando dos vehículos se desplazaban por la zona y uno de ellos terminó despistándose y volcándose en plena vía.En la unidad que sufrió la peor parte, viajaban cuatro docentes quienes se dirigían a incorporarse a sus labores luego del feriado largo. Tras la volcadura, los afectados quedaron con diversas lesiones y necesitaron apoyo inmediato. El caso más grave es el del docente Felipe Soto Zúñiga, quien resultó con traumatismo craneano, su estado es grave y se evalúa su traslado a la ciudad de Lima.

DE RETORNO. Las víctimas son profesores de la institución educativa de nivel primario Centro Base de Castrovirreyna. Se desplazaba de San Clemente, hacia su centro laboral, cuando se produjo un choque con una camioneta que se trasladaban en sentido contrario, provocando el despiste y volcadura del auto siniestrado a un abismo de aproximadamente 20 metros de la carretera.Los heridos fueron identificados como: Felipe Soto Zúñiga, Viviana Cahuantica Magallanes, Cristian Alberto Huaroto Ayquipa, Raul Anacleto Quilca Machuca y el conductor hijo del último Jhonathan Raúl Quilca Quispe.

Pese a la gravedad del incidente, la falta de una ambulancia en la zona dificultó la atención oportuna. El centro de salud más próximo es del distrito Ticrapo, pero no cuenta con una ambulancia, por lo que el médico José Miguel Álvarez Céspedes trasladó a algunos heridos con su vehículo hasta el hospital de Ica. Mientras que los otros, fueron atendidos por la ambulancia de Castrovirreyna.

El personal de salud de la zona, solicitó se implemente un servicio de atención médica inmediata, para brindar atención oportuna.