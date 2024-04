El albañil Ángel Ticsihua Nuñez de 39 años, salió a trabajar el último sábado 06 de abril, a un vaciado y días después apareció inconsciente en una calle del distrito de El Tambo, en la provincia de Huancayo. Ahora se encuentra entre la vida y la muerte en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del hospital Daniel Alcides Carrión.

La hermana y esposa de Ángel Ticsihua pidieron explicaciones sobre lo que le habría sucedido a su familiar, sin embargo, las autoridades no supieron explicar con certeza, solo mantienen la hipótesis de que fue atropellado o habría sido asaltado ya que le encontraron con una grave lesión en la cabeza.

La familia cuenta que ahora tienen una deuda de 3 mil soles en gastos médicos y no tienen recursos para pagar, mas aún ahora que su esposa no puede trabajar ya que tiene que permanecer en el hospital, “mis hijas me preguntan por su padre”, dijo la esposa de Ángel Ticsihua. Además, piden apoyo a las autoridades para que les ayuden a descubrir qué fue lo que realmente pasó con el albañil.