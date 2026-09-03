Con ramas, tierra, prendas mojadas y herramientas disponibles, serenos de El Tambo, policías, vecinos y bomberos, sofocaron tres incendios forestales y un cuarto siniestro que se produjo en un depósito de balones de gas en el sector de Uñas.

La primera alerta se dio a las 17:30 horas, por en la zona de Cochas Grande, donde un grupo de pobladores quemó pastizal para preparar la siembra y el viento hizo que el fuego se propague.

El segundo reporte se dio en el Mirador de Hualahoyo donde también se quemaron pasto y arbustos. El tercero fue en el cerro frente al INIA. Los agentes llegaron a las zonas afectadas para apagar las llamas.

Lo controlan

Todos trabajaron en forma conjunta para evitar que las llamas continúen propagándose a otras áreas. Las labores se prolongaron hasta las 22:10 horas, logrando reducir y controlar el incendio, luego de cinco horas de trabajo continuo.

El mayor PNP (r) Carlos Espinoza Olivares, informó que el personal de Serenazgo permaneció en la zona hasta reducir el fuego y evitar una mayor propagación. Asimismo, un incendio estructural ocurrió en la calle Claveles en la Urbanización Las Retamas de San Luis en Uñas.

Un deposito donde se almacenaba balones de gas comenzó arder. Los vecinos asustados pidieron ayuda, dos personas en su afán de sacar sus bienes y apagar el siniestro, resultaron con quemaduras. En un mes ya son más de 30 los incendios registrados en el valle del Mantaro.