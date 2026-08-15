Alberto Torres Estrada (76), estaba descansando en su casa de Huancayo, cuando pasada las 5 de la mañana, un vecino lo llamó para avisarle que su taller “El Palacio de las puertas” se quemaba. El carpintero desesperado llegó hasta el paradero 7 en la Punta del distrito de Sapallanga donde los vecinos trataban de sofocar el incendio junto a policías, serenos y bomberos.

Al ver que 20 de las 30 puertas de madera que debía entregar se quemaron, al igual que sus herramientas y el auto celeste que quedaron inservibles, Alberto Torres junto a su esposa Luisa Villa Arizapana (74), rompieron en llanto. El fuego se inició ayer a las 4:45 de la madrugada.

“Uno de los trabajadores quemó desperdicios, al parecer dejaron la brasa, no apagaron bien el fuego y eso habría causado el incendio, hemos perdido más de 50 mil soles”, dijo sollozando Alberto Torres.

El fuego arrasó con 20 puertas valorizadas entre 800 y mil 800 soles cada una; amoladoras, taladros cepillos, madera, el auto del anciano y otros bienes.

Los bomberos sofocaron las llamas que alcanzaron a la casa contigua de Marina Sinche Surichaqui (76), a quien rescataron de su habitación, rompiendo la puerta del inmueble.

“Auxilio, auxilio, gritaban los vecinos, hasta que llegaron los bomberos”, contó una vecina “Necesitamos ayuda, por favor somos ancianos, hemos perdido muchas cosas”, dijo Luisa Villa. Cualquier apoyo a lo ancianos deben hacerlo llegar al 936053278 – yape.