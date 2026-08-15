El recordado defensor central y capitán del Atlético Grau y Carlos A. Mannucci, donde dejó una huella imborrable en el fútbol norteño y nacional, Primitivo “Cholo” Zapata Mogollón falleció ayer a los 83 años de edad.

Fue jugador de Halliburton, Atlético Grau y bicampeón de la Copa Perú 1968-1969 con Carlos A. Mannucci y, por encima de todo, integrante de la Selección de Piura que participó en los Juegos Bolivarianos de Barranquilla en 1961.

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EN EL RECUERDO

Su trayectoria le valió diversos reconocimientos en Piura y Talara, donde será recordado como uno de los referentes del fútbol de aquella generación.

Talara y Piura despiden a uno de los grandes referentes de una generación histórica del fútbol regional, que dejó huella y ejemplo para los futuros futbolistas.

Sus restos viene siendo velados en el Jr. Carmen Ramos, Urb. Piura, de donde partirá hoy su sepelio a las 10:00 a.m. a la misa de cuerpo presente en la iglesia Guadalupe y luego al Cementerio Metropolitano.