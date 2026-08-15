A poco más de un mes de las Elecciones Regionales y Municipales 2026, RENIEC amplió sus horarios de atención en Junín para atender a los más de 75 mil electores que tienen el DNI vencido y aún no regularizan su documento.

Enrique Fortún, vocero de RENIEC en Junín, señaló que la medida busca evitar largas colas ante el incremento de solicitudes de renovación y recojo del DNI electrónico.

En la región, 1 millón 70 mil 524 ciudadanos están habilitados para votar el próximo 4 de octubre. La emisión del DNI electrónico demora aproximadamente siete días, por lo que recomendó no esperar las últimas semanas para realizar el trámite.

El pago puede efectuarse mediante el Banco de la Nación, Yape, Págalo.pe y agentes. La atención se realiza de lunes a viernes, de 7:45 de la mañana a 4:45 de la tarde y los sábados hasta el mediodía.