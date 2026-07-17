Pensaron que estaban en Jauja, pero no, en realidad era el frontis del servicio de emergencia del hospital El Carmen, donde un grupo de danzantes de tunantada, muchos de ellos servidores del nosocomio materno infantil bailaron ayer por su 179 aniversario, en un lugar que debería estar libre para el ingreso de las ambulancias que llegan a cada momento trasladando niños y gestantes de alto riesgo.

Ayer, luego de la misa celebrada en la Catedral de Huancayo avanzaron bailando con su orquesta por el jirón Puno, y cuando llegaron al nosocomio, los integrantes de la Asociación Virgen del Carmen, no pudieron dejar de bailar frente al hospital. Otro grupo de servidores acompañaron la procesión que llevaba la imagen de su patrona en brazos.

Muchos de los danzantes, sacaron sus cajas de cerveza fuera del hospital y se observó a un trabajador con su uniforme azul y con un grupo de jóvenes vestidos de blanco a quien una danzante de tunantada le pone una botella de cerveza al piso. Al notar que era grabado ingresa a un consultorio por la puerta del jirón Junín, luego entra la danzante de tunantada. El vídeo está en manos de la Contraloría General de la República.

Contraloría verifica

Afuera, los danzantes detonaban cohetes sin reparar siquiera que estaban frente a un hospital, donde hay pacientes internados. Esta situación generó la alerta de la Contraloría General de la República, que movilizó a los auditores, que acudió a verificar si los servidores estaban laborando en sus servicios y pedir cuentas al director del nosocomio.

El personal de seguridad, ni siquiera les reclamó por bailar frente a un área que debe estar libre para el tránsito de las ambulancias.