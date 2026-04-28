Indignadas y cansadas de los malos tratos, decenas de madres, representantes de 79 ollas comunes, protestaron en los exteriores de la Municipalidad Provincial de Huancayo exigiendo alimentos de calidad. Ellas denunciaron que la comuna les entregan raciones en pésimo estado y con precios presuntamente sobrevalorados.

DENUNCIA. Las manifestantes mostraron con total indignación raciones recientemente entregadas, entre ellas quinua y maíz, que denuncian están en mal estado.

“La quinua es pésima y amarga, las menestras como el pallar no cocinan y tienen gorgojos. El aceite huele rancio y el morón llega sucio”, relató una madre afectada.

Además, denunciaron una presunta sobrevaloración: afirman que el municipio cotiza la quinua a 14 soles, cuando en los mercados cuesta solo 8 soles, a pesar de que la entidad edil compra el producto por sacos.

“Esa es la incomodidad de nosotros. Si nos están poniendo un precio alto, que nos den una buena calidad; somos seres humanos, no somos animales. Lo que exigimos, como seres humanos, es comer bien”, reclamaron.

RESPUESTA. Ante el bloqueo de los accesos a la comuna durante la manifestación, y luego de sostener una reunión, el gerente municipal, Jhoselim Meza, admitió que durante el año pasado existieron problemas con la calidad de algunos productos.

“No podemos dejar de reconocer que el año pasado hubo un problema en el tema de la calidad, principalmente en la entrega de maíz y de pallares. Las madres manifestaron que hubo productos con gorgojos o en mal estado, pero también se les ha dicho que esto se cambió de manera inmediata”, señaló el funcionario.

​Meza anunció que no volverán a contratar a los proveedores cuestionados en la actual licitación. Asimismo, señaló que reforzarán los canales de comunicación y exigirán que el comité de vigilancia, conformado por las propias beneficiarias, tenga una mayor participación abriendo más sacos para verificar la calidad de los alimentos antes de recibirlos.