Los robos de accesorios se incrementan en Huancayo, cada semana hay de 3 a 5 denuncias por el hurto de autopartes. Por ello los policías están en alerta. Esta vez los agentes de la unidad contra el crimen organizado lograron detener a una mujer y dos varones implicados en los hurtos en Huancayo.

Los agentes llegaron hasta las calles Los Fresnos y Nogales en la Urbanización El Lino donde trataban de robar las piezas del vehículo de placa W5K-422 que estaba estacionado. Ante el llamado de vecinos que denunciaron que ladrones sustraían autopartes, los efectivos acudieron sigilosos y aprehendieron a Jhonatan Arias, Katheline Huamani y Dennis Hilario Davila.

Cuidado con ola delictiva

Según información policial los implicados en el delito contra el patrimonio (hurto de autopartes), tienen antecedentes por otros hechos ilícitos. En el caso de Dennis Hilario Dávila (37), tendría varias denuncias, por ejemplo en diciembre del 2020, lo detuvieron en Ayacucho, acusado del robo a una zapatería y cevichería.

Los tres implicados están detenidos en el Complejo Policial de Millotingo; las autoridades siguen las diligencias para determinar cuál será la suerte de los involucrados en hurto. La madrugada del martes, robaron un auto Yaris estacionado para luego abandonarlo sobre unos ladrillos en Cajas Chico. A los hábiles cacos les basta de 10 a 30 segundos, para apoderarse de accesorios de vehículos que confiados conductores dejan estacionados en la calle.