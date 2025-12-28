En los últimos días, el problema de la basura ha recrudecido en el distrito de El Tambo y en sectores como Justicia, Paz y Vida, los residuos se acumulan en las esquinas.

La intersección de la Av. Independencia y el Jr. Los Amautas es una clara muestra del problema: restos de comida, cajas vacías, plantas y otros residuos se mantenían acumulados hasta la tarde de ayer, sin que la comuna tambina actúe.

Vecinas de la zona denuncian que la acumulación de basura no fue provocada por los habitantes, sino por trabajadores municipales.

“Los jardineros han deshierbado y han amontonado todo aquí. Al día siguiente ya apareció más y más basura”, comenta la comerciante Aida Mendoza.

El carro recolector, según la denuncia vecinal, no circula hace dos semanas en el sector y, cuando pasó, no quisieron llevarse los residuos.

“Nos dijeron que no podían recoger porque no era su basura y porque no les competía”, señala otra vecina.

La acumulación de desechos, que atrae insectos, roedores y malos olores, afecta no solo la calidad de vida de los residentes, sino también a los negocios ubicados en esta zona transitada.

Los propietarios advirtieron medidas radicales: “Si es que no vienen a recoger la basura, la vamos a llevar a la pista y la vamos a botar”.

JUSTIFICACIÓN.

La acumulación de basura en El Tambo fue justificada por David Ramos, gerente de Servicios Públicos, con los feriados por Navidad y el incremento del volumen de los desechos.

“Normalmente recolectamos 200 toneladas. En Año Nuevo vamos a duplicar o triplicar”, señaló.

Ramos aseguró que ayer por la tarde ya se inició la limpieza en Justicia, Paz y Vida, La Victoria, Quebrada Honda y otros sectores.