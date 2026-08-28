Todo sucedió en cuestión de segundos, a las 10:20 horas de ayer, la anciana de 82 años trató de cruzar la Av. Ferrocarril, a la altura del Jr. Ica, y fue embestida por un pesado camión.

Policías de la Unidad de Tránsito de Huancayo, que prestaban servicio por la zona, corrieron para socorrer a Isabel María Guerra de Gamarra (82), quien tenía las piernas fracturadas.

La longeva fue evacuada al hospital en una ambulancia del Samu, sin embargo por la gravedad de sus heridas falleció en el nosocomio. Los efectivos detuvieron a Edgar Enrique Villegas (36), quien trabaja para una constructora, por el presunto delito de homicidio culposo.