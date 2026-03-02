Lo tenían dopado y abordo de un taxi. Cuando estaban a punto de botarlo a la vía pública en el centro de Huancayo, los policías de la Divincri capturaron a la banda “Los peperos de El Tambo”, integrada por 3 mujeres y taxistas.

El varón dopado apenas balbuceaba y fue evacuado al hospital Carrión, le hallaron su DNI, lo cual permitió identificar a la víctima como Raúl C.

Luego de las acciones de inteligencia de la policía, detectaron que un hombre y una mujer, trasladaban en un taxi a una persona en estado de inconsciencia, en las intersección de los jirones Puno y Moquegua. Allí fueron intervenidos en flagrancia Ligia Lizano y Elvis Barrial Caldas.

Luego de ello se intervino el local “Aleph Rock café karaoke” ubicado en la cuadra 1 del pasaje Girasoles en el distrito de El Tambo, donde se intervino a dos mujeres y dos varones más, todos serían los integrantes de una banda, dedicada al delito contra el patrimonio en la modalidad del pepeo.

La policía detuvo a tres mujeres identificadas como Lizet Orihuela, Ana Ochoa, Marcela Lozano. Además de Marco Ríos Paucar, Elis Barrial y Julio Manrique, que fueron llevados a la Divincri y puestos a disposición del fiscal de turno.En el registro del local se hallaron pastillas para dormir, tarjetas de crédito, POS, licores y cerveza.

El vehículo, utilizado para el ilícito fue incautado y trasladado a la Divincri para las investigaciones del caso. Los peritos de criminalísticas tomaron huellas, que contribuyan con la investigación.

Hasta el local también llegó el fiscalizador Yordan Reyes, de la Municipalidad de El Tambo, que dijo el local no tenía licencia de funcionamiento, por ello se procedió a la clausura e incautación de sillones y licores.