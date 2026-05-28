Era su primer día de trabajo en un edificio de departamentos en construcción en la urbanización Alto La Merced en Huancayo. Marco Antonio Contreras Munive (32), estaba contento y empezó a laborar entusiasta. Un poco más de las 10 de la mañana de ayer, los vecinos escucharon gritos: “auxilio, auxilio, ah”.

Poco después se conoció que Marco Contreras quien realizaba trabajos de cerrajería, había caído del quinto piso y falleció en contados segundos.

El fatal accidente se registró a la altura del pasaje Urpi con el jirón K’jantu, hasta donde llegaron serenos de Huancayo y policías de la Seincri. Según la Policía, el trabajador, Marco Contreras, cayó desde una altura de más de 20 metros a través de un tragaluz e impactó contra un piso de concreto y falleció.

Triste

Los agentes policiales conocieron que al parecer el cadáver habría sido movido tras el accidente.

Mientras se esclarecen los hechos, dos trabajadores fueron llevados a la comisaría, entre ellos la persona que contrató a Contreras y otro obrero que lo ayudaba en sus labores.

“Hace 7 años trabajaba como metálico, Marco ayudaba a mis padres, era un chico tranquilo alegre. La empresa debe hacerse responsable. Mi hermano no tenía los implementos de seguridad necesarios. Su muerte no debe quedar así”, dijo atribulado su hermano Maicol Conteras.

Asimismo, otro obrero mencionó a los deudos que al momento del percance, la víctima estaba trasladando material al quinto piso. La Fiscalía de turno mencionó que el caso será investigado por homicidio culposo.