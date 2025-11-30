Un violento robo ocurrió la noche del viernes en la cuadra 10 de la Av. 9 de Diciembre, en Chilca, donde dos sujetos simularon ser clientes para sustraer 5 mil soles de la caja de una ferretería.

Según información policial, los delincuentes distrajeron a Macario M.J., de 62 años, preguntando por pintura mientras el otro implicado tomó el dinero.Al notar el robo, el hombre intentó detenerlos, pero fue golpeado por los ladrones.

Vecinos que presenciaron el ataque lograron reducir a uno de los sospechosos en la intersección de la Calle Real con la Av. 9 de Diciembre. Los agentes identificaron al detenido como Arturo Herrera Córdova (50), quien tenía 761 soles, monto que no correspondería a lo sustraído. El segundo involucrado logró escapar.

Herrera quedó detenido por presunto hurto agravado y fue puesto a disposición del Módulo Piloto de Flagrancia de Huancayo.

Otro detenido por hurto en una botica de El Tambo

Horas después, en los jirones Norero y Grau de El Tambo, un segundo hecho delictivo activó la alerta vecinal.Un grupo de moradores retuvo a René Barrientos (53), acusado de haber sustraído productos de aseo personal de la botica Mi Farma, ubicada en el Jr. Sebastián Llorente.

La trabajadora del establecimiento, Deicy I.C., señaló que el hombre tomó los artículos y escapó, generando un pedido de auxilio. Los vecinos lo persiguieron y redujeron hasta la llegada de los policías de El Tambo.

Barrientos fue trasladado a la comisaría para continuar con las diligencias por el presunto delito contra el patrimonio.