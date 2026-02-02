COEN pone a las nueve provincias de Junín en alerta roja por lluvias y huaicos

Locales nocturnos que operaban sin cumplir las normas básicas de funcionamiento y seguridad fueron clausurados y sancionados durante un operativo realizado el último fin de semana en el centro de Huancayo.

El caso más grave se registró en la taberna “Club de los D10ses”, ubicada en el jirón Huánuco, donde se comprobó que el local funcionaba sin licencia para giro especial, motivo por el cual se dispuso la clausura del establecimiento. En la misma zona, la discoteca “Dubai” fue multada con el 20 % de la UIT por no contar con carteles que prohíban actos de discriminación ni avisos preventivos contra el acoso sexual.

Otro local intervenido fue el video pub “Music Magic”, en el jirón Ayacucho, sancionado también con el 20 % de la UIT por no exhibir señalización obligatoria contra conductas de índole sexual. Durante las intervenciones, Defensa Civil verificó además el estado de los sistemas de seguridad y la vigencia del certificado ITSE, detectando falencias en varios de los establecimientos inspeccionados.