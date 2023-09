Los padres de familia y el director del colegio María Inmaculada, alertaron que el auditorio del plantel ubicado en la esquina de los jirones Amazonas y Cuzco registra filtraciones por las intensas lluvias. Pese a ello no le pueden dar mantenimiento ya que la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC), no autoriza que se ejecuten trabajos en este inmueble que forma parte del Patrimonio Monumental e Histórico de Huancayo.

“Ahora que ya empezó la época de lluvia se está filtrando el agua por el techo que puede colapsar, queremos refaccionar y nos impide el Ministerio de Cultura, no quieren que toquemos el inmueble y tampoco ellos lo quieren restaurar”, dijo Lourdes Angulo Sotelo, representante de la Apafa.

Acotó que hay un perfil que elaboró la dirección y lo presentaron al DDC. Este local que data de 1919, es de quincha y adobe y a resistido 104 años. Pese al riesgo que esto implica ya que las alumnas reciben charlas en el local.

El director del colegio María Inmaculada, José Antonio Castro Cora señaló que el año pasado la Municipalidad de Huancayo realizó una evaluación de la infraestructura fue declarada en alto riesgo y solo les dieron recomendaciones para un uso adecuado del inmueble histórico.

No obstante, los trabajos para disminuir las filtraciones no se pueden ejecutar sin autorización de los técnicos de la DDC, pero el documento lo enviaron al nivel central y no hay una respuesta.

La comunidad educativa del colegio María Inmaculada demandó la intervención del Gore Junín, la Dirección de Educación y la comuna huanca.