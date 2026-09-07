Desde las 2 de la madrugada, representantes de comunidades campesinas se concentraron en los exteriores del Gobierno Regional de Junín para exigir respuestas por el lento avance de la carretera Chambará–Chongos Bajo.

Los manifestantes ocuparon las dos puertas de ingreso de la sede regional y anunciaron que permanecerán en el lugar hasta ser atendidos por las autoridades. La obra, cuyo presupuesto bordea los S/60 millones, presenta aproximadamente 45 % de avance, según la información oficial mencionada por los dirigentes.

Temen que la obra quede inconclusa

La principal preocupación de los comuneros es que el proyecto no sea terminado dentro del plazo previsto. La carretera tenía como fecha de culminación octubre de este año, pero el avance registrado genera dudas sobre el cumplimiento del cronograma.

Paúl Córdova, representante de las comunidades campesinas, expresó su preocupación ante la proximidad del cambio de gestión regional y advirtió que la obra podría terminar paralizada, como ocurrió con otros proyectos que llegaron a procesos de arbitraje.

Los pobladores también temen que la llegada de las lluvias afecte los trabajos ejecutados y genere mayores retrasos en una vía que consideran fundamental para la conexión entre sus localidades. Los dirigentes sostienen que las condiciones climáticas habrían provocado la paralización de los trabajos y afectado el ritmo de ejecución del proyecto.

Por ello, solicitan al Gobierno Regional de Junín que informe sobre el cronograma actualizado, el estado real de la obra y las medidas que adoptará para garantizar su culminación.

La protesta reúne a pobladores y representantes de Chongos Bajo, San Juan de Iscos, Chambará, Ahuac y Huachac, además de comuneros de localidades como Andamarca, Ñawuinpuquio, Huarisca, Chalhuas, Antapampa Grande, Antapampa Chico y Huayao, quienes demandan una respuesta directa de las autoridades regionales.