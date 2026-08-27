Fernando, no pudo reunir la cuota del día y poco después, los colombianos llegaron hasta su casa para lanzar amenazas, además rompieron los parabrisas de su mototaxi. Al ver el mal accionar de los extranjeros, los vecinos salieron de sus casas y comercios con palos para espantar a los prestamistas.

A las 8:20 de la noche del martes ocurrió el hecho, ante la llamada de auxilio, serenos huancas y policías llegaron al Jr. Miller y Jr. La Victoria, en Ocopilla. Allí estaba un grupo de ciudadanos molestos, entre ellos Fernando F., dueño de la mototaxi de placa 6375-CW, quien contó que solicitó un préstamo bajo la modalidad del “gota a gota”.

Detalló que no pudo cumplir con parte del pago, luego los extranjeros llegaron a su domicilio en tres motocicletas para destrozar el parabrisas de su mototaxi.

Por ley

Los vecinos al percatarse de lo ocurrido, salieron de sus viviendas provistos de palos y otros objetos para retener a los agresivos sujetos, quienes huyeron al ver la presencia de varias personas. Al rato, el padre agraviado recibió la llamada de uno de los sujetos, quien al reclamarle por lo ocurrido, reaccionó lanzando insultos y diciendo que se acercaría para solucionar el asunto de otra manera.

El agraviado fue llevado a la comisaría a fin de identificar a los responsables que están chantajeando para cobrar deudas.

Según la Policía, por la ley de migraciones de enero a la fecha del 2026, policías intervinieron a 5 mil 852 extranjeros, el domingo a 30, lunes se detuvo a 37, martes 42 y el miércoles a 31 extranjeros en Junín.