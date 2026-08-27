Un sismo de magnitud 3.5 se registró la mañana de este jueves 27 de agosto en la región Moquegua, informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) a través del Centro Sismológico Nacional.

De acuerdo con el reporte oficial IGP/CENSIS/RS 2026-0595, el movimiento telúrico ocurrió exactamente a las 8:21:34 a. m., con una profundidad de 20 kilómetros.

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0595

Fecha y Hora Local: 27/08/2026,08:21:34

Magnitud: 3.5

Profundidad: 20 km

Latitud: -16.83

Longitud: -71.31

Intensidad: II-III La Capilla

Referencia: 16 km al SO de La Capilla, General Sánchez Cerro - Moqueguahttps://t.co/tkRC73HoI4 — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) August 27, 2026

¿Dónde fue el epicentro del temblor en Moquegua?

El epicentro del sismo fue localizado a 16 kilómetros al suroeste de La Capilla, en la provincia de General Sánchez Cerro, región Moquegua.

El IGP precisó que el movimiento alcanzó una intensidad de II-III en La Capilla. Las coordenadas reportadas fueron latitud -16.83 y longitud -71.31.

El Centro Sismológico Nacional difundió los datos del evento pocos minutos después de ocurrido el movimiento.

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Datos del sismo registrado este 27 de agosto

El Perú se encuentra ubicado en una zona de elevada actividad sísmica debido principalmente al proceso de convergencia entre las placas de Nazca y Sudamericana.

Ante un movimiento sísmico, las autoridades recomiendan mantener la calma, identificar previamente las zonas seguras y contar con una mochila de emergencia preparada para una eventual evacuación.