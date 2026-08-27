Un vendedor de helados perdió la vida trágicamente, luego de ser embestido por un tráiler cuando se trasladaba a la altura del sector conocido como “El Cantarito” en el distrito de Castilla.

El accidente se registró la tarde del último martes, cuando la víctima identificada como Marcial Huamán Cruz, de 60 años, se dirigía a su inmueble a descansar tras culminar su jornada laboral.

Pero al llegar a la zona conocida como “El Cantarito”, fue embestido violentamente por el tráiler de placa AFR-706 y, además, le habrían fracturado ambas piernas.

Tras ello, fue trasladado al Hospital Regional Cayetano Heredia, donde desafortunadamente dejó de existir cerca de las 11 de la noche del último martes, debido a las graves heridas que contrajo tras el violento choque y ante el lamento de sus seres queridos.

Mientras que el conductor y el pesado vehículo involucrado en el lamentable accidente, fueron trasladados a la dependencia policial del distrito de Castilla, cuyos agentes a cargo de las investigaciones, vienen realizando las diligencias correspondientes en coordinación con el representante del Ministerio Público.

Según el Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef), la región Piura registra 128 fallecidos a consecuencia de trágicos accidentes de tránsito, en lo que va del presente año.

Mientras que más de 1,420 lesionados por accidentes, dejó los primeros siete meses del año, según el Ministerio de Salud. Esta cifra refleja un incremento de 283 víctimas respecto al mismo periodo de 2025, cuando se reportaron 1137 heridos.

Las estadísticas ponen en evidencia la crítica falta de control vial por parte de las autoridades y la imprudencia de los conductores. Asimismo, la problemática se refleja en el constante incremento de siniestros en las principales vías de esta región.