Un incendio destruyó una carpintería, además de diversos artefactos y otros enseres de una vivienda ubicada en la transitada avenida José de Lama, cerca de la transversal Piura, en la provincia de Sullana. Según los afectados, el siniestro se habría originado por la caída de una chispa de soldadura cuando realizaban trabajos en el techo de una casa colindante.
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El hecho se registró la tarde del miércoles 26 de agosto, donde una familia que reside en la avenida José de Lama 398, resultó damnificada tras el incidente.
“El vecino ha estado soldando un techo en el tercer piso. Le señalamos con mi hermano que tengan cuidado con la chispa que rebotaba hacia abajo, debido a que nosotros tenemos un piso y atrás (corral) hay material rústico, porque mi papá tiene madera porque ha sido carpintero”, dijo Richardo Paúl Cáceres que reside en la vivienda damnificada.
Señaló que, por la tarde, les avisaron a los dos hermanos, quienes trabajan como mototaxistas, sobre el incendio. Al llegar a su inmueble constataron que lo habían perdido todo. Ante esta situación, vienen solicitando ayuda a las autoridades.