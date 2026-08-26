Los vecinos y transportistas exigieron a la EPS Grau una solución definitiva al colapso continuo de buzones de desagüe en la avenida José de Lama y calle María Auxiliadora, debido a que provoca el discurrir y la formación de charcos de agua putrefacta en las principales vías de la provincia de Sullana.

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Señalaron que el problema afecta la intersección de las avenidas José de Lama y Champagnat, y discurre por esta última vía, formando lagunas frente al colegio Miguel Cortés, por donde transitan cientos de escolares.

“Los desagües siempre colapsan y afectan esta zona. Llegan y arreglan los buzones, pero a los días vuelven a colapsar. Lo que pedimos es una solución definitiva a este grave problema a que afecta a la poblaicón”, dijo un ciudadano.