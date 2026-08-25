Juntos hasta la eternidad. En una imagen que doblegó a propios y extraños e hizo derramar varias lágrimas, fueron encontrados abrazados los cuerpos carbonizados de un padre octogenario, al lado de su hijo, quienes perecieron tras el incendio registrado en una vivienda de la urbanización Gálvez Velarde, cerca del sector conocido como “Tacorita” o “La Cachina”, en los alrededores del Complejo de Mercados de Piura y a espaldas de la parroquia Cristo Rey.

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El incendio se originó en horas de la noche, por razones que investiga la policía y pese a los denonados esfuerzos que realizaron los vecinos, comerciantes, policías, serenos y especialmente los hombres de rojo, nada pudieron hacer para salvarles la vida a William Antonio Callirgos García (60 años) y a su padre Juan Jesús Callirgos Caceda (82 años), quienes se encontraban dentro del inmueble cuando se desató el fuego.

La mañana de ayer, luego de un arduo trabajo de los integrantes de la Unidad de Rescate de la PNP, quienes ayudados con palas, lograron ubicar los cuerpos carbonizados del padre e hijo. “Uno tenía abrazado al otro”, narró un policía que participó del rescate de las víctimas.

Cuando los cuerpos fueron encontrados, varios amigos y comerciantes de la zona, lloraron por su trágica muerte. “Ellos no merecían morir de esa manera, eran tan buenos con todos, no merecían esa muerte así, no lo merecían”, repetían con voz entrecortada y lloraban cuando los cuerpos fueron retirados del interior de la vivienda, que finalmente fue su tumba.

Se conoció que sería la cuarta vez que intentaron quemar esta vivienda, por lo que se exige una exhaustiva investigación para determinar la causa del siniestro y a los responsables de esta tragedia.

“Esta es la cuarta vez que incendian la casa porque mi papá ponía afuera su chatarra, tres veces le salvé la vida, la cuarta vez ya no pude, cuando llegué todo estaba quemado. Mi papá y hermano estaban adentro, ya no se pudo hacer nada para salvarlos...hemos usado 20 extinguidores, pero no se pudo hacer nada. Al parecer ha sido uno de los vecinos, solo Dios lo sabe. Los vecinos los criticaban porque tenían muchas cosas, que apestaba. Los han matado”, dijo una hija del octogenario.