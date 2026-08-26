Diversas madres de familia denunciaron que sus hijos sufrieron picaduras de pulgas en la institución educativa Pedro Ruíz Gallo, ubicada en el centro poblado Ventarrones del distrito de Ignacio Escudero en la provincia de Sullana.

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Ellas mostraron las picaduras en la espalda de los escolares y pidieron la fumigación urgente del plantel por temor al contagio de enfermedades.

Trascendió que las autoridades del colegio ya habrían ejecutado una fumigación y tenían programada otra para ayer. Sin embargo, los padres y vecinos solicitaron que la labor sea realizada por especialistas para la erradicación total de dicha plaga.