El panorama meteorológico para la región Piura registrará variaciones significativas en la disponibilidad de humedad atmosférica durante las próximas dos semanas. De acuerdo con las proyecciones de la gráfica de Agua Precipitable (PWAT), emitidas ayer 24 de agosto de 2026, la zona atravesará primero por una fase seca, para luego dar paso a un ambiente con mayor nubosidad e incremento de la sensación térmica.

LAS TEMPERATURAS. El Senamhi alertó que la temperatura variará en el mes de septiembre, luego que entre el 25 y el 29 de agosto, se registrará un descenso progresivo en los índices de humedad. De esta manera, señalan que el indicador PWAT descenderá desde valores cercanos a los 50 mm hasta tocar mínimos de 40 a 43 mm entre el 28 y el 30 de agosto.

“En Piura, entre el 25 y 29 de agosto, el PWAT presenta una disminución progresiva de la humedad, pasando de valores cercanos a 50 mm a mínimos alrededor de 40–43 mm entre el 28 y 30 de agosto. Esto evidencia un periodo temporal de menor disponibilidad de humedad atmosférica”, señalan los especialistas del Senamhi.

En tanto, indican que, desde el 31 de agosto, se observa una recuperación rápida, con el PWAT superando nuevamente los 48–50 mm y manteniéndose mayormente por encima de 50 mm durante los primeros días de septiembre. “Entre el 3 y 6 de septiembre se registran valores de hasta 52–53 mm, aunque con fluctuaciones frecuentes”, señalaron.

Agregaron que, en conjunto, se apreciará una recuperación de la humedad atmosférica hacia inicios de septiembre, alcanzando niveles moderados y superiores a los registrados a finales de agosto.

“Esto favorece un incremento de la sensación de bochorno y una mayor disponibilidad de humedad para la formación de nubosidad y la ocurrencia de lluvias ligeras y aisladas. Hacia el 7–9 de septiembre, los valores fluctúan principalmente entre 48 y 51 mm, con un ligero repunte al final del periodo”.

De otro lado, la Dirección Zonal 01 del Senamhi se refirió al Aviso Meteorológico Regional N°152, den el que se registrará un incremento de la temperatura diurna en la costa y sierra norte", con vigencia desde el miércoles 26 de agosto al viernes 28 de agosto del 2026.

Además, se prevé un posible incremento de la temperatura diurna de extrema intensidad para las zonas rojas donde se ubican Piura, Sullana, Paita, Sechura, Talara y parte de Morropón, de fuerte intensidad para las zonas naranjas, entre ellas Ayabaca y parte de Morropón y de moderada intensidad en Huancabamba.

“Se prevé escasa nubosidad, incremento de la radiación UV y ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 33 km/h.”, informaron los especialistas del Senamhi.