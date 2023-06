No hay como un sustancioso y caliente caldo para aplacar el frío que nos congela en la mañana. En los puestos del mercado Ráez Patiño, existe una variedad de potajes que las vivanderas y comerciantes preparan desde la madrugada para sus caseros.

Los puestos lucen llenos de comensales, ellas sirven un caldo tras otros y los ayudantes los llevan a la mesa del comensal.

“Para cocinar el caldo de cordero y cabeza nos levantamos a las 2 de la madrugada, pero el mondongo se cocina desde el día anterior. Luego que ya están listos, atendemos desde las 6 de la mañana, porque la gente que trabaja en el mercado llega muy temprano”, comentó la cocinera Evelin Aldana que expender unos 80 caldos de cordero al día.

Mencionó que además prepara el patachi, sopa verde, alhuis lulo, cuyo costo es apenas de 5 soles por plato, bien servido y muy nutritivo.





TRADICIÓN. El patachi es uno de los platos más requeridos, ya que antes preparaban las abuelas, pero ahora se está perdiendo la tradición que buscan conservar en el centro de abastos. Esta sustanciosa sopa contiene trigo, arveja, habas, garbanzo, su carne y el cuerito de chancho. Para que no afecten las menestras lleva bastante hierba buena.

Asimismo, expender menú con chicharrón y patita con maní. Los domingo expenden caldo de gallina.

“Por el frío se incrementó la venta del caldo, los caseros siempre vienen por su caldo de gallina, el sancochado de cordero, los fines de semana vendemos más hasta 160 platos”, dijo Frank Surichaqui Román, cuyo caseros a las 7 de la mañana, ya no tienen ni donde sentarse por la alta demanda en su puesto.

“Yo vine a consumir mi sopa verde, es un plato muy delicioso que contiene su papa, huevo, queso, leche y la hierba verde, con este caldo se me pasa el hambre, me calienta el cuerpo y ya no siento tanto frío”, dijo Ana Quispealaya, una bodeguera que llegó a hacer las compras al mercado y aprovechó un momento para servirse un nutritivo caldo, que también pide para llevar para sus hijos en casa.

MIRA ESTO:

https://diariocorreo.pe/edicion/huancayo/junin-ocho-ninos-victimas-de-la-neumonia-mientras-el-frio-llega-a-9-grados-bajo-cero-noticia/

APORTE.

La nutricionista de la Diresa Junín, Silvia Villegas explicó que los caldos dan aporte nutricional importante cuando contienen proteína que está en el pollo, la carne y la gallina, pero es más recomendable que lo consuman personas mayores y no los niños.

Asimismo, mencionó que las sopas como el patachi, aunque no son netamente caldos, tienen un aporte nutricional muy bueno, ya que tienen trigo y menestras, que nuestro cuerpo necesita para mantenernos con energía durante el día.

En Huancayo, el valle del Mantaro, como en todo el país es una tradición el consumo de los caldos, esta costumbre data incluso desde inicios del siglo XIX. Mientras que el caldo de cabeza, cuyos inicios son en el sur del país, también se consume en Junín, Ayacucho, Ancash, Andahuaylas entre otros departamentos.