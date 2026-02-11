Con afiches que tenían el rostro del policía denunciado por presunto abuso sexual, familiares de una menor de 17 años protestaron y exigieron castigo ejemplar para un agente acusado de ultrajar a la alumna, internada en su academia prepolicial.

Según la denuncia presentada en la Divincri PNP, a las 10:00 de la noche del domingo, se habría registrado el reprochable acto, cuando el suboficial Carlos Chancasanampa Pallarta (36), ingresó al cuarto donde la menor descansaba en la academia Codir 17, ubicada en el Jr. Lobato en El Tambo, que le asignaron.

Los familiares pagaron 2 mil 900 soles para que la adolescente que llegó de Puerto Maldonado sea entrenada para ingresar a la Escuela de Suboficiales en Pilcomayo.

Tras el presunto vejamen la menor se comunicó con su madre pidiéndole auxilio, lo que permitió que el caso sea puesto en conocimiento de las autoridades.

El implicado agente, Carlos Chancasanampa, quien labora en Chupaca y sería director de la academia policial CODIR 17, estaba como no habido. Ayer, los familiares indignados llegaron hasta la academia y pegaron afiches, tildando de ‘violador’ al acusado. El CEM está apoyando a la menor afectada.