La familia Miguel Sánchez denunció que un efectivo de la Policía Nacional, identificado como Percy Rosales, habría agredido a una adulta mayor de 65 años el último fin de semana, hecho que fue puesto en conocimiento de la Inspectoría de la PNP y por el cual solicitaron garantías personales ante el temor de posibles represalias.

Según la denuncia, la mujer habría intervenido para defender a su hijo durante una agresión, pero terminó recibiendo golpes por parte del efectivo policial.

La hija de la agraviada, Betsy Miguel Sánchez, señaló que el hecho ha generado temor en su familia, ya que desde el incidente vienen siendo objeto de presuntos actos de acoso en su vivienda. “Desde el sábado nos están acosando en nuestra casa, tememos por nuestras vidas”, manifestó.

La familia exige una investigación inmediata de los hechos y sanciones de confirmarse la responsabilidad del agente involucrado, al considerar que la agresión pudo tener consecuencias graves contra la adulta mayor.