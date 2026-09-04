Cuando terminaba el jueves 3 de setiembre se supo de la detención de un adolescengte de 17 años quien sería el presunto homicida de Milán, el escolar de 13 años quien perdió la vida luego de ser apuñalado en Huancayo.

Según fuentes policiales, fueron las imágenes de cámaras de seguridad de la zona del ataque, y los testimonios de otros menores de edad, los que ayudaron a identificar al menor.

Tras días seguimiento e investigación y luego que se confirmara su identidad, efectivos del Área de Investigación Criminal (AREINCRI) de Huancayo intervinieron al menor como parte de una medida coercitiva temporal.

La misma noche de ayer tras ser intervenido, el adolescente fue internado en el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación El Tambo-Huancayo de manera preventiva mientras duren las investigaciones.

La captura se da a dos semanas de haber ocurrido el crimen. MIlán due asesinado el pasado viernes 21 de agosto