Ha pasado más de un año y medio desde que se inició el trabajo para regular los horarios de atención en giros especiales; sin embargo, tras la aprobación del Dictamen n.° 001-2026-MPH/CSP-CTT-CPET donde ya se definía la propuesta de todas las partes, este terminó regresando a la Comisión Mixta del Concejo Municipal de Huancayo, para evaluar las observaciones que hicieron desde la Cámara de Comercio de Huancayo.

En el dictamen en mención, los regidores que conforman la Comisión Mixta, lanzaron una propuesta para que los giros especiales atiendan en diversos horarios, según los días de la semana, feriados largos y zonas de la ciudad, como residencial y comercial.

En la propuesta que se presentó en el Dictamen n.° 001-2026, figura un primer grupo conformado por discotecas, peñas y pistas de baile, que puedan atender en zona residencial desde las 7:00 p. m. hasta la medianoche entre el lunes y jueves, mientras que los viernes, sábados e inicio de feriado no laborable, puedan atender desde las 6:00 pm hasta la medianoche.

En zona comercial, los horarios de atención se amplían, ya que, de lunes a jueves podrían atender desde las 7:00 p. m. hasta la 1:00 a. m., mientras que viernes, sábado e inicio de feriado la atención podría ser desde las 5:00 p. m. hasta 1:30 a. m.

Para el segundo grupo conformados por cabarets y night club, los horarios de atención serían: en zona residencial entre lunes y jueves de 8:00 p. m. a medianoche; fines de semana y feriado 6:00 p. m. a medianoche; en zona comercial de lunes a jueves de 7:00 p. m. a 1:00 a. m. y; en fines de semana y feriados de 5:00 p. m. a 1:30 a. m.

El tercer grupo está conformado por salón de recepciones, café y teatros, que podrán atender en zona residencial desde las 3:00 p. m. a 11:00 p. m. y en zona comercial desde la 1:00 p. m. a 11:00 p. m., en ambos casos son para los 7 días de semana incluyendo feriados.

El cuarto grupo son recreos, que podrán atender tanto en zona residencial como comercial en el mismo horario, para los días de lunes a jueves desde las 10:00 a. m. hasta la medianoche y los fines de semana y feriados desde las 9:00 a. m. hasta la medianoche.

El último grupo está compuesto por karaokes, que en zona residencial podrán atender, entre el lunes y jueves, desde las 7:30 p. m. hasta la medianoche, mientras que los fines de semana y feriados desde las 5:30 p. m. hasta la medianoche, en tanto en zona comercial los horarios son de lunes a jueves desde las 6:00 p. m. hasta la 1:00 a. m., mientras que los fines de semana y feriados desde las 5:00 p. m. hasta la 1:30 a. m.

“Se han evaluado los informes técnicos de Transporte, Seguridad Ciudadana, Bromatología, y se envió una propuesta, ya es decisión de la Comisión Mixta aceptarlo o modificarlo”, dijo el gerente municipal de Huancayo, Joshelim Meza.

Por su parte el presidente de la Comisión Mixta, Misael Quispe, expresó: “el dictamen estuvo para Concejo Municipal, pero lo hemos tenido que retirar por las observaciones de la Cámara de Comercio que nos hicieron llegar”. No mencionó fecha para absolver dichas observaciones y el dictamen sigue durmiendo el sueño de los justos.