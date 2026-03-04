Cinco meses de prisión preventiva deberá cumplir Alexis Acuña (22), investigado por el presunto delito de tentativa de robo agravado en agravio de una menor de 16 años, tras decisión del Juzgado de Investigación Preparatoria de Turno de Huancayo.

Según la tesis de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huancayo, el hecho ocurrió el 13 de febrero de 2026 en el paradero de la calle Real, en el distrito de Chilca. El imputado, junto a un cómplice aún no identificado, habría arrebatado violentamente el celular de la adolescente, provocando que cayera al suelo mientras pedía auxilio.

De acuerdo con las investigaciones, el sujeto intentó huir por un pasaje con dirección a un cerro cercano; sin embargo, fue perseguido por un ciudadano que presenció el hecho. En su intento por escapar, el investigado arrojó el equipo móvil y se lanzó sobre un montículo de ladrillos, siendo posteriormente intervenido por efectivos policiales.

La víctima reconoció al imputado y recuperó su celular. Por disposición judicial, Acuña fue internado en el Establecimiento Penitenciario de Huamancaca, en Chupaca, mientras continúan las investigaciones.