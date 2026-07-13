Un varón que libaba dentro de una cantina clandestina, junto a otras tres personas, apareció sin vida con un impacto de bala a la altura del cuello. Policías iniciaron la investigación, mientras que los familiares insisten en que se trataría de un homicidio planificado.

Flavio Castañeda Cóndor (46), más conocido como “Calulo”, la mañana de ayer salió de su puesto de venta de fierros en la feria de productos repotenciados, tras ser llamado por otras personas.

“Mi esposo estaba en la feria, pero la mujer Magaly, le llamó insistentemente y se fue a escondidas con sus amigos. Ahora en la tarde me entero que lo mataron”, contó la esposa de la víctima.

La administradora del establecimiento, aseguró que estaban jugando con un arma de fuego y pese a la llamada de atención, prosiguieron con la manipulación del aparato mortal.

“Yo le dije al joven que guarde su arma y no había balas, se han puesto a jugar luego me fui adentro. Cuando escuché un sonido fuerte salgo y la Ángela dice ¿Qué he hecho, qué he hecho? y el Calulo ya estaba en el piso”, contó la administradora que acudió a la comisaría para dar sus declaraciones.

Policías del Escuadrón de Emergencia de Huancayo, comisaría de Chilca, serenos de Chilca y peritos de la Divincri acudieron para iniciar las investigaciones. La representante del Ministerio Público ordenó el traslado del cuerpo a la morgue de Hualhuas.

La airada familia de la víctima causó destrozos en el

establecimiento.

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