A sus 60 años, termina detenida por comercializar droga en la vivienda conocida como “La Casa del Humo”. El sospechoso movimiento de personas que entraban y salían de la vivienda ubicada en el pasaje 19 de Enero 115, en Huancayo, hizo que los efectivos del Grupo Terna detectaran que en dicho inmueble expendían droga.

Los agentes intervinieron a Carmen Quispe T. (60) “Tía Camuchita”, Kevin Albornoz R. (18) “Charapa” y Gabriel Tuncar R. (27) “Coqueto”; además incautaron 15 paquetitos de PBC y 10 gramos de marihuana.

investigan

Durante el operativo “Impacto”, efectivos Terna, observaron a varias personas que ingresaban al inmueble y que, al advertir la presencia policial, intentaron retirarse del lugar.

Los agentes detuvieron a los dos jóvenes y a la sexagenaria por el presunto delito de tráfico ilícito de drogas.

Durante la intervención, el personal policial halló 15 envoltorios conteniendo una sustancia que sería pasta básica de cocaína (PBC); además de una bolsa con 10 gramos de marihuana.

Asimismo, se incautaron 290 soles en efectivo, 8 DNIs, tres tarjetas bancarias, 4 celulares y un cuchillo. Los detenidos fueron llevados a la comisaría.