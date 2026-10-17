Aquejada por el intenso dolor de cabeza a causa de la presión alta, Florentina Gamarra Yupari se recostó en una banca de un jardín del hospital Ramiro Prialé de EsSalud, ya que se sentía desvanecer, en la cabeza se puso una hoja de sábila, buscando alivio.

A ella, la operaron hace dos años de un tumor en la nariz, y desde entonces sufre secuelas terribles. Lo más insoportable es el dolor de cabeza, que teme puedan terminar en un derrame cerebral, sino la atienden a tiempo.

TESTIMONIO. “Llegué de Pichanaqui porque no soporto el dolor, tenía cita con la doctora, pero el dolor de cabeza era intenso y tuve que acudir por emergencia del hospital, allí me aplicaron una ampolla para el dolor, me dieron pastillas para la presión, pero en la noche volvió el dolor de cabeza insoportable, tengo miedo que me de un derrame, por favor necesito ayuda me duele la cabeza, la nariz y siento punzadas en el oído”, imploraba la madre de familia, que estaba sufriendo por el dolor desde las 6 de la mañana.

En Pichanaqui, solo hay un centro de salud, que no tiene especialistas. Es por ello que vino hasta Huancayo, para la cita con una otorrinolaringóloga que consiguió por teléfono, pero no había cupo disponible para la tomografía, que ella pedía sollozante.

Luego que la madre de familia dio su testimonio, en la página de Correo Huancayo. El caso de Florentina se viralizó, los comentarios de los asegurados pedían que sea atendida de manera inmediata. Esto generó que el personal de la Red Asistencia de EsSalud envíe a su personal, que verificó que la cita para la tomografía era recién para el 7 de noviembre, fue llevada de inmediato al servicio de tomografía para el examen correspondiente, esto debido al dolor de cabeza que la aquejaba.

Además, para la tarde se le programó atención en el servicio de neurología, donde el medico realizaría el diagnóstico definitivo, para que la asegurada aliviada.

emergencia. Hace dos días, mientras se esperaba la evacuación a Lima del policía municipal con graves quemaduras. El servicio de emergencia del hospital Ramiro Prialé de EsSalud estaba repleto de pacientes que hacían colas por atención en el triaje y también en los consultorios, que deberían ser de atención inmediata.

“En emergencia atendemos a todos los pacientes que llegan, lamentablemente somos el único hospital en Huancayo, la cantidad de pacientes que requieren atención cada día se incrementa mucho más”, dijo la directora del hospital Ramiro Prialé de EsSalud, Vilma Chávez.

Otro de los problemas es la falta de especialistas, por ejemplo, el hospital nacional Ramiro Prialé, no cuenta con cirujano plástico, pese a que este especialistas es muy requerido, sobretodo para pacientes quemados, como en el caso de los policías municipales con quemaduras.

El representante de la Defensoría del Pueblo en Junín, Mario De La Cruz, también intervino al conocer del caso de Florentina Gamarra.

Durante este año, la Defensoría del Pueblo intervino EsSalud, por los problemas de desabastecimiento de medicamentos que aquejaron a pacientes críticos como los que padecen insuficiencia renal, la filtraciones en el área de hospitalización, entre otros servicios.

La Defensoría también ha realizado supervisiones en los servicios de emergencia, donde el principal problema, es la alta demanda de pacientes que acuden a diario de la región Junín y otras regiones. Por la talta demanda, los pacientes esperan hasta dos horas para recibir atención.

Sobre la demora en la cita, Mario De La Cruz, precisó que el problema se suscita a nivel nacional y es por ello que se pidió ampliar a dos turnos.