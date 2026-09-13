Los celulares robados que ha confiscado en operativos realizados por la Policía están siendo devueltos a sus dueños.

Según información policial, de enero a la fecha se confiscó 5 mil 549 celulares en la Región Policial Junín en diferentes operativos.

En Huancayo se incautó más de 2 mil celulares en el pasaje Andaluz en operativos, de ellos se ha identificado a 200 propietarios, la mayoría víctimas de robos.

A ellos en los próximos días se les entregará dichos equipos en coordinación con el Ministerio Público. Así lo dio a conocer el general PNP César Calero en reciente conferencia de prensa.

En los últimos días, en Junín se incautó 114 celulares, el miércoles 52, el jueves 22 y el viernes 40 móviles confiscados, reportados como hurtados o perdidos.

Están atentos

El jefe de la Región Policial, entregó equipos recuperados a: Josep Arroyo Rodríguez, Arturo Taipe P., quien refirió que le robaron su móvil cuando abordó un taxi. Miguel Cerón Veliz, dijo que se le perdió su móvil; otra agraviada es Liz Chávez quien refirió que le robaron su celular mientras atendía en su negocio, ladrones que simulan ser clientes lo sustrajeron y luego de varias semanas pudo recuperarlo.

Mientras que a Jimy De la Cruz L., se le dio un equipo de sonido que la Policía recuperó y que le hurtaron de su casa. “La Policía viene poniendo en su lugar a los delincuentes y, con la fuerza que nos da la ley, recuperamos los celulares y los devolvemos”, dijo Calero.

Para acceder a la devolución del equipo se debe haber denunciado el robo, llevar la factura o documentación que certifique la compra del aparato.