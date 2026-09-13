Dos semanas después del secuestro de su hijo, Jenss Marty Lara Tantaquilla, su padre Eleuterio Lara López reveló los difíciles momentos que vivió y confirmó que pagó una fuerte suma de dinero por su liberación. De acuerdo con la Policía Nacional, los delincuentes pertenecerían a la organización criminal “Los Pulpos” y llegaron a exigir 5 millones de dólares.

“Me piden un pago de 5 millones de dólares. Cosa que para mí era imposible. De que hubo un pago, si ha habido, pero no quiero hacer mención del monto por razones de seguridad”, relató Lara López en declaraciones al programa Domingo al Día de América TV.

Asimismo, manifestó que accedió a las demandas de los captores para salvaguardar la integridad de su hijo, quien estuvo 36 horas cautivo. “¿Qué querían? ¿qué empiecen a cortarle un dedo a mi hijo? ¿Querían que lo dejen que le corten dedo por dedo? ¿querían que al final, si no le pago, lo maten?”, exclamó.

LA LLAMADA

Al ser consultado sobre si Jhonsson Smit Cruz Torres, cabecilla de “Los Pulpos”, fue quien lo llamó, el padre afirmó desconocer la identidad de la voz.

“Me llamaron, yo no puedo decir quien fue. No puedo decir, no lo conozco su voz, no sé si habrá sido ‘Jhonson Pulpo’ o quien habrá sido. Si la Policía ha hecho su investigación o la Policía lo dice tendrá sus motivos”, remarcó.

ERAN AMIGOS

El secuestro ocurrió la madrugada del domingo 30 de agosto, cuando Lara Tantaquilla viajaba en su camioneta acompañado por dos jóvenes y dos hombres. El vehículo fue interceptado por falsos policías en un supuesto operativo en la cuadra 3 de la avenida Húsares de Junín, en la intersección con la calle Isabel de Bobadilla, donde asesinaron a sus acompañantes. Eleuterio Lara aclaró que los hombres que acompañaban a su hijo no eran su seguridad privada.

“No eran sus guardaespaldas. Ustedes creen que un guardaespaldas va con las manos vacías. Ellos no tenían arma. Solo ellos eran sus amigos que los acompañaban para que mi hijo se divierta”, manifestó en el programa Domingo al Día.

Finalmente, el padre de la víctima descartó haber pagado cupos anteriormente a las organizaciones criminales de “Los Pulpos” o “La Jauría”.

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