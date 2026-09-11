Las investigaciones por el secuestro del empresario minero Jenss Lara Tantaquilla y el asesinato de sus cuatro acompañantes permitieron establecer que fueron más de 20 personas las que participaron en este violento ataque ocurrido el 30 de agosto en Trujillo.

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Evidencias

El jefe de la Región Policial La Libertad, general Ricardo Espinoza Cuestas, expuso los avances de las pesquisas en la sede de la División de Investigación Criminal de la Policía Nacional del Perú (PNP) en Lima. Durante su alocución dijo que la banda “Los Pulpos” utilizó a varios de sus secuaces para cumplir con la selección de la víctima, el reglaje, el secuestro, el cautiverio, la negociación, el pago y la liberación de la víctima.

“En cada fase hay un participante, por lo tanto aquí hay más de 20 personas que han participado en este hecho criminal […]. Para todas estas personas, que todavía nos reservamos su identidad, están en este momento desarrollándose operativos porque todavía nos quedan cinco días para cumplir los 15 días que tenemos para investigar [este caso]”, indicó.

El general Espinoza, asimismo, confirmó que han acreditado la participación de Jhonsson Cruz Torres y su primo Óscar Cruz Basilio en el atentado. El primero, capturado el 1 de septiembre en Bolivia, fue quien ordenó el ataque, mientras que el segundo, que permanece prófugo en Chile, “ha sostenido la dirección operativa de este secuestro”.

El oficial también respondió por los cuestionamientos a la Policía tras la captura de los cinco primeros investigados: Frank Quezada Cruz, Julio Zavaleta Quezada, César García Rivera, Ángel Bocanegra Linares y José Cherrepe Dávila. Aseguró que ellos fueron atrapados gracias a un trabajo de investigación apoyado en el uso de la tecnología.

“Estamos aplicando tecnología y este método que se llama vinculación de números simétricos. Este es un método que lo solicitamos a través de Meta (empresa propietaria de aplicaciones de mensajería) y obtenemos un reporte. Esto nos revela la vinculación de teléfonos agendados y la alta frecuencia en una tabla de prioridades”, indicó.

Agregó que las investigaciones permitieron establecer que Julio Zavaleta mantenía “comunicación con Óscar Cruz Basilio y a la vez con Jhonsson”.

Además, este detenido implicó a César García y tendría una conversación por WhatsApp con José Cherrepe, en donde este último le indicaría que si se contacta con Óscar Cruz le diga que se comunique con él para que guarde “las cosas”. Esto, según el general, haría referencia a armas.

Respecto a Ángel Bocanegra, sería dueño de un vehículo que tres días antes del secuestro fue captado por cámaras de seguridad en el lugar en donde se planificó el ataque.