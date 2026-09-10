Tras la captura de Jhonsson Cruz Torres, cabecilla de la banda “Los Pulpos”, la justicia ahora está tras los pasos de su primo Óscar Cruz Basilio, quien sería su sucesor en esa red delictiva. Él es hijo de Miller Cruz Arce, uno de los fundadores de ese grupo criminal.

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Informe

Un reportaje del Canal 24 de Chile reveló que la justicia peruana solicitó a la Corte Suprema de ese país sureño la detención y extradición de Óscar Cruz, quien, de acuerdo con un informe de la Unidad de Cooperación Internacional y Extradiciones (Uciex) del Ministerio Público de Chile, se escondería en esa nación.

El requerimiento, que tendría 83 páginas, detalla que este oscuro personaje habría participado en diversas extorsiones y otros hechos delictivos en Perú, sobre todo en la ciudad de Trujillo.

El informe también precisa que, en 2024, se detectó que delincuentes se comunicaban con sus víctimas desde un teléfono que tenía número chileno. Agrega que esta es una práctica similar a la que usa “Los Pulpos” en Chile, “cuya área de control delictual en nuestro país se ubica principalmente en Independencia, Barrio Mapocho (Santiago Centro) y Recoleta”.

Historial criminal

Óscar Cruz es sindicado por la Policía de ser uno de los cabecillas de “Los Pulpos”. Él ha sido implicado en secuestros y atentados a locales de víctimas de extorsión. Además, debido a su peligrosidad, tiene una orden de captura internacional.

El aún jefe de la Policía Nacional del Perú (PNP), general Óscar Arriola, dijo el 1 de setiembre que el secuestro del empresario Jenss Lara y el cuádruple asesinato de sus acompañantes, perpetrado el 30 de agosto último en Trujillo, fue planificado por el prófugo Óscar Cruz.

Además, en su momento, la PNP también lo involucró en el rapto del empresario Iván Díaz, ocurrido en 2023. La víctima fue liberada luego de que sus familiares pagaran 250 mil dólares por su rescate.