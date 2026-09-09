La Policía y el Ministerio Público realizaron la reconstrucción del secuestro del empresario Jenss Lara Tantaquilla y el asesinato de sus cuatro acompañantes en Trujillo. Las diligencias se desarrollaron la madrugada de hoy, miércoles 9 de setiembre, en la intersección de la avenida Húsares de Junín con la calle Isabel de Bobadilla.

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Al lugar fueron trasladados los detenidos por este caso, quienes fueron vestidos con prendas y cascos negros usados por el Grupo Especial Contra la Criminalidad Organizada (Grecco). Como se recuerda, los autores de la masacre perpetrada el pasado 30 de agosto iban uniformados de esa manera.

También se movilizó la camioneta en donde fueron encontrados los cuerpos sin vida de Farhad Monzón, Nadia Urtecho, Luis Rojas y Christopher García. Para simular la camioneta blanca que usaron los delincuentes, se utilizó un patrullero policial.

Durante las diligencias se recrearon las posiciones y movimientos que habrían utilizado los atacantes. Esto con la finalidad de contrastar las imágenes de las cámaras de seguridad y las pruebas recogidas en la escena crimen.