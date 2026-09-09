Cinco investigados por el secuestro del empresario minero Jenss Lara Tantaquilla y el cuádruple asesinato de sus acompañantes dieron positivo a las pruebas de absorción atómica realizadas por la Dirección de Criminalística de la Policía Nacional.

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De acuerdo con los informes obtenidos por Canal N, los análisis practicados a los detenidos registran la presencia de elementos asociados a residuos de disparo, entre ellos bario, plomo y otros componentes.

La documentación incluye las actas de toma de muestras realizadas por el laboratorio de criminalística, así como los respectivos oficios e informes periciales que detallan el procedimiento aplicado a cada uno de los examinados.

Se trata de Frank Junior Quezada Cruz (23), Julio Zavaleta Quezada (19), César Iván García Rivera (20), Ángel Fabricio Bocanegra Linares (19) y José Miguel Cerrepe Dávila (18).

Cabe precisar que estos son solo cinco de los detenidos por este caso. Aunque la Policía no ha precisado el número exacto de investigados por la masacre, extraoficialmente se conoce que ya habrían 12 intervenidos.

Las diligencias buscan determinar quiénes ejecutaron el secuestro y posterior matanza que habría sido dirigida desde Bolivia por el ahora capturado Jhonsson Cruz Torres, cabecilla de la organización criminal “Los Pulpos”.