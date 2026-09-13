El cantante Engerberth Tapia fue víctima de un ataque a balazos contra la camioneta blanca en la que se desplazaba por el Callao. Según información preliminar, dos sujetos que se movilizaban a bordo de una motocicleta se acercaron al vehículo y dispararon contra la unidad.

El ataque provocó que el chofer perdiera el control de la camioneta, que terminó chocando contra un poste ubicado en la berma central.

El hecho generó alarma entre los transeúntes y conductores que se encontraban en la zona.

Tras el incidente, peritos de la Policía llegaron al lugar para realizar las diligencias correspondientes y recoger evidencias. Durante la inspección, encontraron al menos 15 casquillos de bala, lo que da cuenta de la intensidad del ataque.

Las autoridades investigan las circunstancias del hecho y buscan determinar la identidad y el paradero de los sujetos que participaron en el ataque.

También se deberá establecer si el cantante era el objetivo de los disparos y cuál habría sido el móvil del atentado.