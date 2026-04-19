Doce investigados vinculados al caso “Los Tecnológicos del Mantaro” fueron trasladados a los penales de Huamancaca y Jauja, tras dictarse prisión preventiva por los presuntos delitos de banda criminal y receptación agravada en la ciudad de Huancayo.

Durante el traslado, algunos detenidos lanzaron amenazas contra los agentes policiales, mientras otros mostraron signos de nerviosismo. Entre ellos se encontraba Flor de María Curasma Clemente, conocida con el alias “La reina de las manzanitas”, quien gritó ser inocente mientras era conducida al establecimiento penitenciario.

Red manipulaba celulares robados y vaciaba cuentas bancarias

Según las investigaciones policiales y escuchas telefónicas, la red delictiva operaba con la participación de falsos taxistas, conocidas como “peperas”, así como delincuentes dedicados al hurto de celulares mediante arrebatos.

Los equipos robados eran llevados hasta el sector conocido como Andaluz, donde presuntos especialistas informáticos, denominados “flasheadores”, manipulaban los dispositivos móviles para desbloquearlos y acceder a aplicaciones financieras.

De acuerdo con un investigador del caso, los delincuentes utilizaban esta técnica para apoderarse de dinero mediante transferencias electrónicas y posteriormente vender los teléfonos en el mercado ilegal.

“La red tenía los contactos en Andaluz, hasta donde a diario llegaban de seis a diez celulares hurtados”, señaló un investigador policial vinculado al caso.

Los equipos, especialmente teléfonos iPhone, eran comercializados a precios que oscilaban entre 800 y 1,500 soles, según información obtenida durante las diligencias.

Juzgado dictó 18 meses de prisión preventiva

El Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria de Huancayo dictó 18 meses de prisión preventiva contra los presuntos integrantes de la organización.

Entre los implicados trasladados a prisión figuran los policías Raúl Páucar Davan, Jhordan Gamarra Calderón y César Padilla Sernaqué, quienes también son investigados por su presunta participación en la red delictiva.

El general PNP César Calero, jefe policial encargado de las investigaciones, indicó que el número de involucrados y la estructura detectada podrían corresponder a una organización criminal.

“El juez señaló que se trataría de una banda criminal; sin embargo, por la cantidad de personas, los roles y el fin delictivo, estaríamos frente a una organización criminal”, sostuvo el oficial.

Asimismo, precisó que los equipos celulares incautados serán analizados como parte de las investigaciones en curso.

Fiscalía apeló plazo de prisión preventiva

El general Calero informó que el Ministerio Público presentó una apelación al considerar insuficiente el plazo de prisión preventiva dictado por el juzgado.

La Fiscalía solicitó que el periodo se amplíe a 36 meses, argumentando la complejidad del caso y la cantidad de investigados involucrados.

Además, se informó que Flor de María Curasma Clemente habría colocado un chip a su nombre en el celular perteneciente a Alexandra Sobrevilla, víctima de un hecho ocurrido el 4 de marzo de 2024.

Las investigaciones también señalan que otros integrantes manipularon el teléfono de Franklin Chahuin, quien fue asesinado el 21 de enero de 2024.

El general Calero indicó que, una vez concluidas las diligencias, los equipos recuperados serán devueltos públicamente a sus propietarios.