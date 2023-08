Desmayadas, con dolores de estómago, cefalea intensa y malestar general, fueron evacuadas en ambulancia al centro de salud de Huayucachi, unas seis escolares de la institución educativa Warivilca, que terminaron intoxicadas por consumir golosinas que compraron en el cafetín del mencionado plantel. Todo ocurrió al promediar las 14 horas.

MIRA ESTO: Estudiante que fue atropellado en Huancavelica falleció en clínica de Huancayo

La enfermera Marielena Contreras dijo que el personal del centro de salud acudió al plantel en ambulancia para evacuar a las menores que tenían entre los 12, 13 y 15 años.

“Yo compré una galleta en el cafetín, la comí y me empezó a doler la cabeza y ya no sentía mi pie y me desmayé”, relató la menor.

Entre los alimentos que consumieron habían donas, galletas, chizitos y gaseosa, que al parecer estarían en mal estado.

Mientras las menores eran evacuadas, las madres de las niñas llegaron al plantel y al centro de salud, desesperadas por el estado de salud de sus hijas.

Los médicos enfermeras y técnicos suministraban a las menores suero y fármacos como ranitidina, periodoxina y dextrosa para controlar el cuadro que las aquejaba. Las menores permanecieron buen tiempo en observación y se recomendó que permanezcan con suero y una dieta blanda.

Productos vencidos

El personal de fiscalización de la comuna de Huayucachi, levantó un acta en la cual precisan que al acudir al cafetín del plantel se encontraron productos sin registros sanitario como gelatina y donas.

Asimismo, identificaron a Mary Malpica Huamán como la propietaria de los productos. Todo lo hallado fue incautado por los policías de la comisaría de Huayucachi y llevado a Bromatología de la Red Valle del Mantaro, para el respectivo análisis.

Las madres de familia, exigen una exhaustiva investigación a los dos cafetines del plantel, donde a diario consumen cientos de escolares.