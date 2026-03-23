Una joven denunció que fue víctima de estafa, a través de la página Marketplace, cuando intentó comprar un ropero. Otra fémina que tiene discapacidad visual, denunció que le vaciaron su cuenta de ahorros al día siguiente de haber realizado el depósito de tres mil soles.

La víctima se comunicó con el usuario “Jhonatan – Ropero familiar”, para la adquisición de un ropero cuyo precio era de S/350. En las primeras coordinaciones se terminó comunicando con otro número “Nando muebles” donde se acordó dar un adelanto de S/137 a través del Yape de una joven de iniciales R.C.C.A.

“Después de realizar el depósito, el señor me bloqueó y no volvió a contestar, me dijo que su taller estaba instalado en Concepción, pero tampoco existe esa dirección. Ya presenté mi denuncia ante la comisaría de Chupaca”, contó la agraviada.

Una madre de familia, con discapacidad visual, denunció el robo de 3 mil soles de su cuenta de ahorros en el BCP.

“He llegado a Huancayo e hice el depósito de mis ahorros, pero el viernes traté de retirar y me doy cuenta que no había nada”, contó Yessica. El robo se habría dado por un aplicativo.