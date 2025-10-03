La protesta de los estudiantes del Instituto Superior de Música de Acolla llegó hasta la Dirección Regional de Educación de Junín (DREJ). Los jóvenes exigieron la reposición de su exdirector Pablo García y denunciaron la intención de inaugurar una obra inconclusa que, según afirman, solo tiene un 70% de avance.

“Quieren entregar el 24 de octubre cuando aún faltan muchas cosas. El auditorio prácticamente no se ha hecho y las aulas no cuentan con el aislamiento acústico prometido”, señaló Yanet Rodríguez, estudiante de la especialidad de Violín.

La estudiante afirmó que el cambio de director se debió a que este rechazó avalar la inauguración anticipada.

“El director no estuvo de acuerdo y por eso lo destituyeron. Creemos que esta obra la están politizando para que digan que se hizo en el periodo de Zósimo Cárdenas. Exigimos que se respete el derecho del alumnado”, expresó Rodríguez.

El malestar fue respaldado por la población de Acolla, que también se sumó a la protesta. Máximo Ramos, trabajador administrativo del instituto y ciudadano del distrito, calificó la decisión como un abuso de autoridad.

“El director ha sido cambiado de la noche a la mañana, y eso genera malestar en lo académico. Además, la obra, que tiene un presupuesto de más de 20 millones, no se ha culminado. Falta el auditorio, que está considerado en el expediente técnico. Pedimos al gobernador que disponga la culminación inmediata”, enfatizó.

Los manifestantes advirtieron que, de no atenderse sus demandas, radicalizarán sus medidas.

“La población de Acolla estamos pidiendo que se haga una fiscalización inmediata de la obra. No vamos a aceptar una entrega inconclusa, y de ser necesario iremos hasta Lima para hacernos escuchar”, advirtió Ramos, mientras los estudiantes reiteraron su disposición a continuar con las movilizaciones.

Tras la protesta, la DREJ informó que se procedió a la reposición del maestro Pablo García en la dirección del instituto, buscando dar una salida al conflicto.

Sin embargo, los estudiantes mantienen la exigencia de que no se inaugure la obra hasta que esté completamente concluida con todo lo prometido.

