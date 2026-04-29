Más de 250 usuarios de la Junta Administradora de Servicios de Saneamiento (JASS) del Barrio Norte, en Huamancaca Chico protestaron en los exteriores del Ministerio Público exigiendo celeridad en una denuncia contra sus ex directivos por presunta apropiación de dinero y bienes.

El presidente de la actual directiva, Antonio Arteaga, señaló que la protesta responde a la falta de devolución de bienes adquiridos durante la gestión anterior.

“La ex directiva no hace la transferencia de los bienes que la JASS ha adquirido durante su permanencia. Los usuarios exigimos que nos devuelvan esos bienes para dar uso en beneficio de todos”, indicó. Agregó que, pese a múltiples oficios y cartas notariales, no han obtenido respuesta.

Según explicó, la anterior dirigencia fue destituida en agosto del 2024 por presuntos malos manejos administrativos. “Había mucha falencia y adulteración de gastos, por eso los usuarios nunca aprobaron su informe económico”, sostuvo.

“Nuestros ex dirigentes no responden con el balance económico. Solo pedimos que nos devuelvan lo que es de todos”, manifestó uno de los usuarios.

Por su parte, el abogado Juan Gutarra afirmó que existen elementos suficientes para continuar con la investigación. “No se va a archivar el caso y se van a realizar más diligencias. La fiscalía tiene un plazo de 40 días para resolver”, indicó. Añadió que el proceso es por el presunto delito de apropiación ilícita y que el perjuicio superaría los 320 mil soles, afectando a más de 1 400 usuarios.

Los pobladores esperan que el Ministerio Público avance con el caso y logren recuperar sus bienes.