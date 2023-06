Familiares de los tres desaparecidos, José Carhuavilca, Ana Valdivieso y Omar Taipe desde el parque Huamanmarca de Huancayo pidieron ayuda para agilizar el trámite de un equipo especial que les ayude a rescatar los cuerpos de las víctimas que sufrieron un accidente en la laguna Shuruca de La Oroya.

El día viernes al promediar las siete de la noche ocurrió el fatal accidente que ocasionó que el auto en el que viajaban cinco pasajeros cayera a la laguna y se hundiera. Dos pasajeros entre ellos un menor de edad pudieron salvarse, sin embargo, Omar Taipe y la pareja de esposos, José Carhuavilca y Ana Valdivieso quedaron dentro del vehículo.

La hermana de Omar Taipe pide la presencia del personal especializado, reclama que desde el día viernes no han encontrado nada y necesitan acelerar la búsqueda, “el día domingo no hubo nadie en la zona, necesitamos rescatarlos lo antes posible no podemos esperar que sus cuerpos solo floten”.

Por su parte la hija de la pareja de esposos contó que no pueden pedir ayuda por sus propios medios ya que tienen que someterse a los papeleos del estado, y por la dificultad de acceso que tiene la laguna, “los pobladores nos han dicho que la laguna tiene forma de embudo así que cada minuto que pasa el auto se va hundiendo más”, dijo. Por lo que pide que estos se aceleren para que los especialistas puedan rescatar a sus padres.