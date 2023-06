Juntos hasta la muerte. José Carhuavilca C. (61) y su esposa Ana Alarcón J. (56) viajaban en su auto particular junto a su nieto José C. V (08) desde su tierra natal Jauja con destino a Lima para visitar a unos familiares, sin imaginar que sería el último día de sus vidas.

Según las primeras investigaciones, Carhuavilca C. estaba al volante de su auto Mitsubishi color plata de placa BXQ 313, y cuando estaba por el km. 137 de la carretera central, habría realizado una maniobra para evitar impactar contra un camión, despistándose hacia la laguna Shuruca de La Oroya.

Uno de los ocupantes identificado como Jonathan Córdova R. (30) logró nadar y salir con vida junto al menor José, mientras que Ana Alarcón, su esposo y un pasajero Omar Taipe quedaron sumergidos en el vehículo siniestrado.

Policías de la Unidad de Rescate del Escuadrón de Emergencia de Huancayo se movilizaron hasta el lugar del accidente para ingresar a la laguna y rescatar la unidad con resultado negativo. Estuvieron intentando rescatar los cuerpos durante varias horas, pero la unidad estaría a más de 50 metros de profundidad y es imposible para los efectivos. Se solicitará el apoyo de buzos especializados de Lima para ingresar a las profundidades y proceder con el rescate de los tres cuerpos.

Finalmente, el menor José, fue recogido por un tío del hospital de EsSalud ya que el menor solo tenía algunos golpes leves, pero si un shock traumático.

